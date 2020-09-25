42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da bir hafta daha sona erdi. Günlük puanlamalar haftayı da yakından etkiledi. Bu hafta birinciye hem kolye hem de bileklik hediyesi vardı. Peki 25 Eylül Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu. Haftanın en düşük puanını aldığı için Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler…
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 94 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi ve bilekliği taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Zeynep ve Nur girdi. Potadan kurtulan ilk isim Rümeysa oldu. Kemal Doğulu elenen ismin Nur olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.