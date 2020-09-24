Son olarak Ramo dizisinin ilk sezonunda oynayan Görkem Sevindik'in yeni sezonda yer alacağı dizi merak ediliyor. 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır olarak karşımıza çıkan Görkem Sevindik son olarak Söz ve Ramo dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Show TV ekranlarında ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Ramo dizisinde oynayan genç oyuncunun yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı.

GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.