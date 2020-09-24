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    • 24.09.2020 10:20
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    • 24.09.2020 10:20
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    TV8’in sevilen lezzet yarışması Masterchef Türkiye ilgiyle izleniyor. Dün akşam Mehmet Şef’in şovlarıyla gerçekleşen masterclass izleyicilerin de beğenisini kazandı. Daha sonra yarışmacılar hünerlerini sergileyerek masterclass ödülünü kazanmak için uğraştı. Peki ? Dokunulmazlığı hangi takım kaybetmişti? Bu hafta oldu? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Masterchef Türkiye masterclass ödülünü kim kazandı?

    Her gün heyecanla takip edilen Masterchef Türkiye'de dün akşam yine bir masterclass eğitimi vardı. Mehmet Şef'in verdiği masterclass sonrasında ödülü kazanan bir yarışmacı oldu, peki bu kişi kimdi? Bu haftanın eleme adayları da şekillenmeye başladı, potaya giren isimler yavaş yavaş belirleniyor. Peki Masterchef eleme adayları kimler? İşte merak edilen bilgiler…

    MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    2020 MasterChef'in 23 Eylül 2020'de ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından masterclass verildi. Yarışmanın ana kadrosunda mücadele eden 16 yarışmacı 3 aşamalı masterclass eğitimi ve ardından ödül oyununda bir araya geldi. En son masterclass'ı veren Somer Şef'in yaptığı tatlı ürüne en yakın tabağı yapan isimlerden birisi büyük bir restaurant'ta 1 günlük önemli bir masterclass ödülü kazandı.

    MasterChef'te kim kazandı? 23 Eylül 2020 MasterChef masterclass ödülünü kim aldı?
    Somer Şef tarafından verilecek masterclass'ı almaya hak kazanan Duygu, Eray, Özgül ve Furkan arasında çekişmeli geçen masterclass ödül oyunu az önce sona erdi ve Mehmet, Danilo ve Somer şef tek tek yarışmacıların ürünlerinin tadımlarını gerçekleştirdi ve şefler bugünkü masterclass ödülünü kazananın ERAY olduğunu açıkladı.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

    2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (22 Eylül Salı) ekranlara gelen son bölümünde önceki gün yapılan kaptanlık oyunu sonucunda şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında ilk oyun oynandı. Yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takıma karşı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in seçtiği tabağı kırmızı takım içerisinde en başarılı yapan EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanarak ilk eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlık sahibi Emir, tercihini ÖZGÜL'den yana kullanarak ilk eleme adayını belirledi.

    Sonrasında kırmızı takım kendi içerisinde ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yapmaya başladı. Kırmızı takımın oylama sürecinin sonunda en fazla eleme oyu alan ESRA, ikinci eleme adayı oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir
    Özgül (Eleme Adayı)
    Esra (Eleme Adayı)
    Walison
    Eray
    Berker
    Ayyüce
    Ebru

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur
    Furkan
    Serhat
    Barbaros
    Celal
    Tanya
    Duygu
    Sefa
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