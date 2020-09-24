MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2020 MasterChef'in 23 Eylül 2020'de ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından masterclass verildi. Yarışmanın ana kadrosunda mücadele eden 16 yarışmacı 3 aşamalı masterclass eğitimi ve ardından ödül oyununda bir araya geldi. En son masterclass'ı veren Somer Şef'in yaptığı tatlı ürüne en yakın tabağı yapan isimlerden birisi büyük bir restaurant'ta 1 günlük önemli bir masterclass ödülü kazandı.

MasterChef'te kim kazandı? 23 Eylül 2020 MasterChef masterclass ödülünü kim aldı?

Somer Şef tarafından verilecek masterclass'ı almaya hak kazanan Duygu, Eray, Özgül ve Furkan arasında çekişmeli geçen masterclass ödül oyunu az önce sona erdi ve Mehmet, Danilo ve Somer şef tek tek yarışmacıların ürünlerinin tadımlarını gerçekleştirdi ve şefler bugünkü masterclass ödülünü kazananın ERAY olduğunu açıkladı.