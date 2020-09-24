Her gün heyecanla takip edilen Masterchef Türkiye'de dün akşam yine bir masterclass eğitimi vardı. Mehmet Şef'in verdiği masterclass sonrasında ödülü kazanan bir yarışmacı oldu, peki bu kişi kimdi? Bu haftanın eleme adayları da şekillenmeye başladı, potaya giren isimler yavaş yavaş belirleniyor. Peki Masterchef eleme adayları kimler? İşte merak edilen bilgiler…
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
2020 MasterChef'in 23 Eylül 2020'de ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından masterclass verildi. Yarışmanın ana kadrosunda mücadele eden 16 yarışmacı 3 aşamalı masterclass eğitimi ve ardından ödül oyununda bir araya geldi. En son masterclass'ı veren Somer Şef'in yaptığı tatlı ürüne en yakın tabağı yapan isimlerden birisi büyük bir restaurant'ta 1 günlük önemli bir masterclass ödülü kazandı.
MasterChef'te kim kazandı? 23 Eylül 2020 MasterChef masterclass ödülünü kim aldı?
Somer Şef tarafından verilecek masterclass'ı almaya hak kazanan Duygu, Eray, Özgül ve Furkan arasında çekişmeli geçen masterclass ödül oyunu az önce sona erdi ve Mehmet, Danilo ve Somer şef tek tek yarışmacıların ürünlerinin tadımlarını gerçekleştirdi ve şefler bugünkü masterclass ödülünü kazananın ERAY olduğunu açıkladı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (22 Eylül Salı) ekranlara gelen son bölümünde önceki gün yapılan kaptanlık oyunu sonucunda şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında ilk oyun oynandı. Yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takıma karşı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in seçtiği tabağı kırmızı takım içerisinde en başarılı yapan EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanarak ilk eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlık sahibi Emir, tercihini ÖZGÜL'den yana kullanarak ilk eleme adayını belirledi.
Sonrasında kırmızı takım kendi içerisinde ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yapmaya başladı. Kırmızı takımın oylama sürecinin sonunda en fazla eleme oyu alan ESRA, ikinci eleme adayı oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Özgül (Eleme Adayı)
Esra (Eleme Adayı)
Walison
Eray
Berker
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur
Furkan
Serhat
Barbaros
Celal
Tanya
Duygu
Sefa