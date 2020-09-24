Dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan duruşma salonunda sinir krizleri geçirdi! İki tanık muhabir aleyhinde ifade verdi

Kıbrıslı iş adamı Erhan Kiani ile karşılıklı boşanma davaları 3 yıldır süren dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, aleyhinde tanıklık yapan iki muhabirin ifadeleri üzerine duruşma salonunda sinir krizleri geçirdi. Reddi hakim talebinde bulunan Kaplan, duruşma salonu önünde de uzun süre gözyaşı döktü. Avukatının müdahalesiyle sakinleştirilen Meral Kaplan, "Duruşmada benim çocukluk arkadaşım olan Kübra Ulutaş'ı yeniden tanık olarak dinletmek istediler. Mahkeme hakiminin tarafsızlığını yitirdiğini düşündüğüm için hakimi reddettim" dedi.

İKİ TANIK MUHABİR ALEYHTE İFADE VERDİ

Erhan Kiani ile Meral Kaplan'ın karşılıklı açtıkları boşanma davaları yaklaşık 3 yıldır sürüyordu. Davanın dün görülen duruşmasına meral kaplan ile Erhan Kiani ve tanıklar katıldı. Muhabir Recep Aslan mahkemede tanık olarak dinlendi. Aslan ifadesinde, "Yaklaşık 1,5 yıl önce haber aramak için dolaştığım sırada meral'i Etiler'de bir mekandan çıkarken gördüm. Yanında birisi vardı. Bu kişiyle samimi bir şekilde yan yanaydılar. Ben bunu gördüm" dedi. Tanık Nuri Altuntaş ise ifadesinde, "Ben 10 yıllık gazeteciyim. Tarafları medyatik oldukları için tanırım. Nişantaşı'nda bir mekanın işletmecisiyle samimi bir şekilde eğlenirken gördüm. Gazeteci arkadaşlarımdan Meral Kaplan'ın eğlence mekanlarına gittiğini duyuyordum. Ancak gözümle gördüğüm başka bir sadakatsiz olayı yoktur" dedi.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

İki tanık muhabirin aleyhteki ifadesi üzerine duruşma salonunda bulunan Meral Kaplan sinir krizleri geçirdi. Mahkeme hakimi de Meral Kaplan'ı duruşma salonundan güvenlik eşliğinde çıkardı. Salonun önündeki banka oturan Meral Kaplan, avukatı Dilek Şahbaz'a sarılarak uzun süre ağladı. Kaplan, 'Beni çocuklarımla tehdit ediyordu. İki günde bir taciz ve iftiralarla karşılaşıyorum. Çocuklarımı alacağını söylüyordu. Benim tanıştırdığım muhabir arkadaşlarımı getirdi. Benim aleyhime ifade verdiler" dedi. Hakimin kendisini hiç dinlemediğini belirten Meral Kaplan, "Üç yıldır boşanmak için çabalıyorum. Erhan bana çocuklarımı alacağını söyleyerek sürekli tehdit ediyor. Boşanmayı uzatmak için elinden geleni yapıyor. Hiçbir tazminat istemiyorum. Yeter ki bitsin artık" dedi. Meral Kaplan bir ara duruşma salonuna tekrar girmek istedi. Ancak kapıdaki görevliler, kaplan'ın duruşma salonuna girişine engel oldu. Duruşmaya katılan Erhan Kiani ise arka kapıdan çıktı.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmanın ardından bir açıklama yapan Meral Kaplan, "Mahkeme daha önceden benim tanığım olan çocukluk arkadaşım Kübra U.'nun dinlenmiş olmasına rağmen karşı tarafın talebiyle tekrar dinlemek istedi. Bunun üzerine ben mahkemeye bu tanık benim tanığım ve daha önce dinlendi dedim. Ancak mahkeme hakiminin tarafsızlığını yitirdiğini düşündüğüm için hakimi reddettim. Salondan çıkarıldım. Avukatlarımın müdahalesiyle bu tanığın dinlenmesi engellenmiştir. Bu tanık benim manevi annemin kızıydı ve kardeşim gibiydi. Benden para istedi. Vermediğim için karşı taraftan para alarak benim aleyhimde tanıklık yapmak istedi" diye konuştu. Meral Kaplan'ın avukatı Dilek Şahbaz ile Bayram Sak da müvekkillerinin talebi üzerine reddi hakim talebinde bulunacaklarını söylediler. Meral Kaplan'ın reddi hakim talebi kabul edilirse bundan sonra taraflar arasındaki davaya başka bir hakim bakacak.

İlk boşanma davasını Meral Kaplan açmıştı. kaplan boşanmak için Erhan Kiani'den 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istedi. Karşı boşanma davası açan Erhan Kiani de Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti.