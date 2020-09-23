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    • Magazin
    • 23.09.2020 14:43
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    • 23.09.2020 14:43
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    konusu nedir? ?

    Yeni başlayan ve ilk iki bölümüyle oldukça dikkat çeken dizi ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TRT1’in yeni dizisi Salı akşamları yayınlanıyor ve ilgiyle izliyor. Henüz izlememiş olanlar ise ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorguluyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı konusu nedir?

    Konusunun romandan esinlenildiği yeni dizi Masumlar Apartmanı ilk iki bölümüyle yayınlandı ve ilgi odağı oldu. Masumlar Apartmanı güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra farklı konusuyla da gündemde çok konuşulmaya başlandı. TRT1'de Salı akşamları yayınlanan dizi ile ilgili bilgileri sizler için haberimizde derledik. Masumlar Apartmanı'nın nerede çekildiği, hangi romandan uyarlandığını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

    Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

    MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

    MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

    Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

    MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

    Farah Zeynep Abdullah

    Birkan Sokullu

    Ezgi Mola

    Merve Dizdar

    Alper Saldıran

    Metin Çoşkun

    Esra Ruşan

    Atilla Şendil

    Emir Özden

    Uğur Uzunel

    Gizem Katmer
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