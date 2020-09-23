MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?



MasterChef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımı olup geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.



24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.