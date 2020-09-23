Masterchef Türkiye 2020'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Masterchef Esra dün eleme potasına girince hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yaptığı yemeklerin arkasında olan ve el lezzetine güvenen Masterchef Esra Tokelli'nin hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
MasterChef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımı olup geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.
24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.
Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Özgül (Eleme Adayı)
Esra (Eleme Adayı)
Walison
Eray
Berker
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur
Furkan
Serhat
Barbaros
Celal
Tanya
Duygu
Sefa