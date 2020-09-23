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    • Magazin
    • 23.09.2020 10:42
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    • 23.09.2020 10:42
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    Dün akşam Masterchef Türkiye’de yine bir dokunulmazlık ve sonrasında da eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme potasına giren isimlerden biri olan ? Kırmızı takımda mücadele eden Esra Tokelli elenmesi yönünde ismi en çok yazılan yarışmacılardan biri oldu. Peki , , ?

    takvim.com.tr
    Masterchef Esra kimdir?

    Masterchef Türkiye 2020'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Masterchef Esra dün eleme potasına girince hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yaptığı yemeklerin arkasında olan ve el lezzetine güvenen Masterchef Esra Tokelli'nin hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.

    MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

    MasterChef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımı olup geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

    24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

    Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir
    Özgül (Eleme Adayı)
    Esra (Eleme Adayı)
    Walison
    Eray
    Berker
    Ayyüce
    Ebru

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur
    Furkan
    Serhat
    Barbaros
    Celal
    Tanya
    Duygu
    Sefa
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