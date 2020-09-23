MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (22 Eylül Salı) ekranlara gelen son bölümünde önceki gün yapılan kaptanlık oyunu sonucunda şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında ilk oyun oynandı. Yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takıma karşı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in seçtiği tabağı kırmızı takım içerisinde en başarılı yapan EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanarak ilk eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlık sahibi Emir, tercihini ÖZGÜL'den yana kullanarak ilk eleme adayını belirledi.

Sonrasında kırmızı takım kendi içerisinde ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yapmaya başladı. Kırmızı takımın oylama sürecinin sonunda en fazla eleme oyu alan ESRA, ikinci eleme adayı oldu.