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    • 23.09.2020 10:08
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    • 23.09.2020 10:08
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    Masterchef’te faftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı ve bir takım dokunulmazlığı alarak ekibindeki kişileri potaya göndermekten kurtulmuş oldu. Peki TV8’in sevilen yarışması ? Kaybeden takımda ise hem heyecan hem de gerginlik vardı ve bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Bir kişi dokunulmazlığı alırken eleme potasına da bir yarışmacıyı gönderdi. Peki ?

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler oldu?

    TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te yine heyecan dolu bir bölüm vardı ve haftanın yeni belirlenen takımlarıyla dokunulmazlık mücadelesi verildi. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan kimler elenmesi yönünde söylenen isimler oldu? İzlemeyi kaçıranlar ya da sonuna kadar bekleyemeyenler bu sorunun yanıtını arama motorları üzerinden sorguluyor. İşte dün akşam Masterchef'te yaşanan gelişmeler…

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

    2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (22 Eylül Salı) ekranlara gelen son bölümünde önceki gün yapılan kaptanlık oyunu sonucunda şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında ilk oyun oynandı. Yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takıma karşı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in seçtiği tabağı kırmızı takım içerisinde en başarılı yapan EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanarak ilk eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlık sahibi Emir, tercihini ÖZGÜL'den yana kullanarak ilk eleme adayını belirledi.

    Sonrasında kırmızı takım kendi içerisinde ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yapmaya başladı. Kırmızı takımın oylama sürecinin sonunda en fazla eleme oyu alan ESRA, ikinci eleme adayı oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir
    Özgül (Eleme Adayı)
    Esra (Eleme Adayı)
    Walison
    Eray
    Berker
    Ayyüce
    Ebru

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur
    Furkan
    Serhat
    Barbaros
    Celal
    Tanya
    Duygu
    Sefa
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