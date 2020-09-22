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    • 22.09.2020 10:05
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    • 22.09.2020 10:05
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    TV8’in sevilen yarışması Türkiye’de yeni bir haftaya başlandı ve kaptanlık düellosu yapılarak yeni takımlar oluşturuldu. Peki bu kez mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar bulunuyor? ? ? Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada en başarılı tabağı çıkaran kişi kaptan olmayı başardı ve karşı takımın kaptanını belirlerken yeni takımların oluşmasını sağladı.

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı?

    Yine heyecanlı ve dopdolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkan Masterchef Türkiye 2020'de neler yaşandı? Kaptanlık düellosunda mıhlama yapıldı ve en iyi tabağı çıkarmak için yarışmacılar canla başla mücadele etti. Peki Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Elenen Selin'in yerine gelen Walison da dahil olmak üzere yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. İşte merak edilen Masterchef yeni takımlar…

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Dün akşam gerçekleşen yarışta kırmızı ve mavi takım kaptanı belli oldu. Takımların belirlenmesiyle beraber yarışmada mücadele devam ediyor. İçli Köfte'yi en iyi şekilde jüriye sunan kişi Uğur oldu. Uğur mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanı olarak Emir'i seçti.

    İki kaptan düelloda en iyi mıhlamayı yapmak için yarıştı. Bu yarışın galibi de mavi takım oldu...

    MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

    Kırmızı takım yarışmacıları

    Emir
    Özgül
    Esra
    Walison
    Eray
    Berker
    Ayyüce
    Ebru

    Mavi takım yarışmacıları

    Uğur
    Furkan
    Serhat
    Barbaros
    Celal
    Tanya
    Duygu
    Sefa
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