MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Dün akşam gerçekleşen yarışta kırmızı ve mavi takım kaptanı belli oldu. Takımların belirlenmesiyle beraber yarışmada mücadele devam ediyor. İçli Köfte'yi en iyi şekilde jüriye sunan kişi Uğur oldu. Uğur mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanı olarak Emir'i seçti.

İki kaptan düelloda en iyi mıhlamayı yapmak için yarıştı. Bu yarışın galibi de mavi takım oldu...