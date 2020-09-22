Yine heyecanlı ve dopdolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkan Masterchef Türkiye 2020'de neler yaşandı? Kaptanlık düellosunda mıhlama yapıldı ve en iyi tabağı çıkarmak için yarışmacılar canla başla mücadele etti. Peki Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Elenen Selin'in yerine gelen Walison da dahil olmak üzere yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. İşte merak edilen Masterchef yeni takımlar…
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam gerçekleşen yarışta kırmızı ve mavi takım kaptanı belli oldu. Takımların belirlenmesiyle beraber yarışmada mücadele devam ediyor. İçli Köfte'yi en iyi şekilde jüriye sunan kişi Uğur oldu. Uğur mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanı olarak Emir'i seçti.
İki kaptan düelloda en iyi mıhlamayı yapmak için yarıştı. Bu yarışın galibi de mavi takım oldu...
MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR
Kırmızı takım yarışmacıları
Emir
Özgül
Esra
Walison
Eray
Berker
Ayyüce
Ebru
Mavi takım yarışmacıları
Uğur
Furkan
Serhat
Barbaros
Celal
Tanya
Duygu
Sefa