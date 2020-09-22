Diriliş Ertuğrul’un güçlü ismiydi! Artık onu yeni bir projede göreceğiz! O dizi ile anlaştı

Yer aldığı birbirinden başarılı projelerle tanınan Hülya Darcan Korel, özellikle Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Hayme Ana rolüyle gönüllere taht kurdu. Yeni sezonda farklı bir dizide rol alacak olan Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana'sı meraklandırdı ve gündemde sıkça araştırılan bir konu oldu. Bir yandan da Hülya Darcan Korel'in hayatına dair bilgiler merak edildi. İşte ayrıntılar…