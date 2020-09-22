CANSEVER KİMDİR?

Cansever, 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri haline geldi.

Cansever 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetmiştir. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 senesinde romatizma türlerinden biri olan 'Morbus Behterew'e yakalanarak iki büklüm oldu ve uzun seneler boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı.