Kurtlar Vadisi Pusu'da Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır, Söz'de Keşanlı ve son olarak Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik performansıyla oldukça başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Ramo dizisinin 2. sezonunda yer almayan oyuncunun yeni sezonda hangi dizide yer alacağı merak ediliyor. Görkem Sevindik "Kırmızı Kamyon" adli diziyle prensipte el sıkıştı. 10. Ev şirketinin imza atacağı itfaiye dizisini Meriç Demiray yazıyor. Osman Kaya'nın ise yönetmen koltuğunda oturacağı projenin 2021'in ilk aylarında seyirciyle buluşması planlanıyor. Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de