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    • 22.09.2020 09:02
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    • 22.09.2020 09:02
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    Ramo ve Söz dizisinde gönüllere taht kurmuştu! Kurtlar Vadisi'nde 'ın oğluydu! ki adresi...

    İlk olarak 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'ın oğlu olarak karşımıza çıkan son olarak Söz ve Ramo dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Ramo'nun 'da çekilen bölümlerinde büyük dikkat çeken Görkem Sevindik, etkin bir rolde oynuyordu. Ramo'nun kız kardeşi Fatoş'a sevdalı olan Boz, dizide yer almayacak. Fatoş karakteri de yok. İki oyuncunun yokluğunun dizide nasıl açıklanacağı merak konusu. Dizide Boz karakterini oynayan Sevindik'in ayrılışı çok şaşırtmıştı. Bu arada Görkem Sevindik'ten yeni bir müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi, Ramo ve Söz dizisinin efsanesiydi! Yeni adresi...

    Kurtlar Vadisi Pusu'da Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır, Söz'de Keşanlı ve son olarak Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik performansıyla oldukça başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Ramo dizisinin 2. sezonunda yer almayan oyuncunun yeni sezonda hangi dizide yer alacağı merak ediliyor. Görkem Sevindik "Kırmızı Kamyon" adli diziyle prensipte el sıkıştı. 10. Ev şirketinin imza atacağı itfaiye dizisini Meriç Demiray yazıyor. Osman Kaya'nın ise yönetmen koltuğunda oturacağı projenin 2021'in ilk aylarında seyirciyle buluşması planlanıyor. Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

    Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.

    GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

    Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

    İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşamıştır. Dizide Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır'ı canlandırmıştır.

    İlk oyunculuk deneyimini Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol almıştır.

    Emin Ersin Sevindik'in kardeşidir. Kardeşi de Görkem gibi oyuncudur.

    Ödüller

    2014 Magazin Gazetecileri Derneği, Umut Vaat Eden Oyuncu
    2018 Türkiye Gençlik Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
    2018 Ayaklıgazete Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    2018 Medya ve Sanat Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
    2019 İstanbul Aydın Üniversitesi, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    Televizyon

    2010-2016, Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat Çakır
    2017-2019, Söz (dizi), Üstçavuş Mücahit Serdengeçti(Keşanlı)
    2020, Ramo (dizi), Boz
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    Haberler Magazin Ramo ve Söz dizisinde gönüllere taht kurmuştu! Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın oğluydu! Yeni sezondaki adresi...
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