Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Aslı Hünel oyuncu kardeşi Saruhan Hünel ile küslerdi fakat bu küslüğe bir son verdiler. Güzel sesi ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Aslı Hünel hakkında merak edilenleri derledik.
ASLI HÜNEL KİMDİR?
4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.
Aslı Hünel 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girmiştir.