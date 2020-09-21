Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Aslı Hünel oyuncu kardeşi Saruhan Hünel ile küslerdi fakat bu küslüğe bir son verdiler. Güzel sesi ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Aslı Hünel hakkında merak edilenleri derledik.