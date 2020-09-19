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    • Magazin
    • 19.09.2020 17:12
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    • 19.09.2020 17:12
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    filmi konusu nedir? kimdir?

    Televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. ATV ekranlarında bu akşam izleyicilerle buluşacak filmi konusu nedir? kimdir? Oyuncu kadrosunda Denzel Washingon, Melissa Leo, Pedro Pascal gibi isimlerin bulunduğu filmde, emekli CIA ajanı Robert McCall’ın adaletsizliklerle mücadelesi anlatılıyor.

    takvim.com.tr
    Adalet 2 filmi konusu nedir? Adalet 2 oyuncuları kimdir?

    filmi konusu nedir? Bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak kimdir? Eski bir CIA ajanının adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı aksiyon filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Peki, konusu ve oyuncuları kimdir?

    ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Emekli CIA ajanı Robert McCall (Denzel Washington), kendi bildiği şekilde adaletsizliklere son vermeye, başkalarına haksızlık yapanları cezalandırmaya devam etmektedir. Günün birinde en yakın arkadaşı Susan Plummer (Melissa Leo) öldürülür. McCall, arkadaşının intikamını almak için sonuna kadar gitmeye hazırdır.

    ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI

    Denzel Washington

    Pedro Pascal

    Bill Pullman

    Melissa Leo

    Jonathan Scarfe

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