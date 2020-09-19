Adalet 2 filmi konusu nedir? Adalet 2 oyuncuları kimdir?

Adalet 2 filmi konusu nedir? Bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak Adalet 2 oyuncuları kimdir? Eski bir CIA ajanının adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı aksiyon filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Adalet 2 filmi konusu ve oyuncuları kimdir?

ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli CIA ajanı Robert McCall (Denzel Washington), kendi bildiği şekilde adaletsizliklere son vermeye, başkalarına haksızlık yapanları cezalandırmaya devam etmektedir. Günün birinde en yakın arkadaşı Susan Plummer (Melissa Leo) öldürülür. McCall, arkadaşının intikamını almak için sonuna kadar gitmeye hazırdır.

ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI

Denzel Washington

Pedro Pascal

Bill Pullman

Melissa Leo

Jonathan Scarfe