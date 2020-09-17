ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, evlatlarına hasret kaldı. Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.