Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezonu için artık çok az kaldı. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte seyirciler EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun gelecek haftalarda başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.