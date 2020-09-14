Show TV'nin severek izlenen Kuaförüm Sensin yarışması yakından takip ediliyor. Hafta içi hergün gündüz kuşağında yayınlanan Kuaförüm Sensin Bülent Ersoy neden yok? Jüri üyelerinden biri olan Diva Bülent Ersoy'un olmaması şaşkınlık yarattı ve sebebi merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Kuaförüm Sensin Bülent Ersoy ayrıldı mı kovuldu mu? Yerine kim geldi? işte merak edilenler…