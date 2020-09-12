ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin 2. sezon fragmanı bu hafta izleyicisiyle buluştu. Dizi ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini verdi. Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında Burak Özçivit'in yanı sıra, kadroya yeni katılan Cüneyt Arkın ve Emin Gürsoy rol aldı. Tanıtımın sürpriz ismi ise usta oyuncu Tamer Yiğit oldu. Usta oyuncu Tamer Yiğit'in yeni sezonda Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'ye hayat vereceği konuşuluyor.

YENİ SEZONA GÜMBÜR GÜMBÜR GİRİYOR

"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.