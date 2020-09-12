Bizim Hikaye filmi oyuncuları seyirciler tarafından akşam saatlerinde merak edilmeye başlandı. Filme dair detayları öğrenmek isteyen izleyiciler arama motorları üzerinden Bizim Hikaye filmi oyuncuları kimlerdir sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Bizim Hikaye nerede çekildi, konusu nedir? İşte filme dair merak edilen detaylar...
BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cansel Elçin
Sera Tokdemir
Haluk Piyes
İbrahim Kendirci
Erdinç Gülener
Çiğdem Batur
Naz Elmas
Burcu Kıratlı
Ahmet Mekin
Şebnem Dilligil
Ayşen İnci
Damla Ersan
Safa Derici
BİZİM HİKAYE KONUSU
Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye.
Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık...
Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiçbir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.
BİZİM HİKAYE NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerinin çoğu Sinop, Trabzon ve Rize'de yapılan filmin bazı sahneleri için İstanbul'un tarihi yarımadası da mekan olarak kullanıldı.