ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman Ertuğrul Bey müjdesiyle şaha kalkıyor. Dizi yeni sezona gümbür gümbür girmeye hazırlanırken dün akşam yayınlanan fragman büyük yankı uyandırdı. Fragmanda başrol Burak Özçivit ile birlikte Emin Gürsoy'un, Tamer Yiğit'in ve Yeşilçam'ın usta ismi olan Cüneyt Arkın'ın yer aldığı görülüyor. Böylece yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan tarafından canlandırılan Ertuğrul Bey karakterine Kuruluş Osman tanıtımında yer alan usta oyuncu Tamer Yiğit'in hayat vereceği konuşulmaya başlandı.
YENİ SEZONA GÜMBÜR GÜMBÜR GİRİYOR
"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.
O İSİMLER KATILDI
Tanıtımda ayrıca ikinci sezon afişinde de yer alan, Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin de yer alması dikkat çekti.
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.
Kuruluş Osman'a şu ana kadar Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı.
İKİNCİ SEZON AFİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.
İlk sezonun finalinde Kulucahisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey'in yeni hedefleri de dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna katılan yeni oyuncularla da adından söz ettiriyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
SEÇKİN ÖZDEMİR, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI
İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
İKİ SÜRPRİZ İSİM DAHA
Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.
Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILDI
İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.