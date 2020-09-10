ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman Ertuğrul Bey müjdesiyle şaha kalkıyor. Dizi yeni sezona gümbür gümbür girmeye hazırlanırken dün akşam yayınlanan fragman büyük yankı uyandırdı. Fragmanda başrol Burak Özçivit ile birlikte Emin Gürsoy'un, Tamer Yiğit'in ve Yeşilçam'ın usta ismi olan Cüneyt Arkın'ın yer aldığı görülüyor. Böylece yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan tarafından canlandırılan Ertuğrul Bey karakterine Kuruluş Osman tanıtımında yer alan usta oyuncu Tamer Yiğit'in hayat vereceği konuşulmaya başlandı.

YENİ SEZONA GÜMBÜR GÜMBÜR GİRİYOR

"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.