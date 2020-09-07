Müge Anlı taklidi ile tanınan Tansu Dayan sosyal medya gündeminde büyük etki yarattı. Bugün ise Müge Anlı canlı yayınına konuk ederek fular ve peruk hediye etti ve bundan sonraki taklitlerinde bunlardan faydalanabileceğini söyledi. Binlerce kişi Tansu Arif Dayan'ın hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte Tansu Dayan kimdir? Sorusunun yanıtı…
TANSU DAYAN KİMDİR?
Intagram fenomeni Tansu Arif Dayan, 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisi. Binlerce takipçisi bulunan Tansu Arif Dayan Müge Anlı'nın taklidini yaptığı videolar ile tanındı. Özellikle Anlı'nın çok konuşulan "Senin kocanın evi yok" sözleriyle çektiği video ciddi bir izlenme oranına ulaştı. Tansu Dayan, Müge Anlı'nın dışında Nihat Hatipoğlu, Ayşo diye sosyal medyada tanınan Ayşe'nin, Bihter Ziyagil'in de taklitlerini yapıyor.
Tansu Dayan Müge Anlı taklidi ile sosyal medyada epey konuşulmuştu. Müge Anlı'nın 7 Eylül tarihli bölümüne konuk olarak katılan Dayan, sosyal medyadaki taklit videolarıyla fenomen haline geldi. Tansu Arif Dayan'ın Instagram hesabında 1 milyonu aşkın bir takipçi kitlesi de var.
FULAR HEDİYE ETTİ!
Müge Anlı, "Önce sana annemin de almam için çok arzu ettiği peruk" diyerek hediyesini Tansu'ya verdi. 46 yaşındaki Müge Anlı, peruk hediyesinin ardından Tansu Dayan'a, esprili bir şekilde, "Abuk sabuk şeyler giyiyorsun ben onları mı giyiyorum. Bunlar da senin bundan sonraki videolarını çekeceğin materyallerin olsun" diyerek fular verdi.