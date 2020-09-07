Tansu Dayan Müge Anlı taklidi ile sosyal medyada epey konuşulmuştu. Müge Anlı'nın 7 Eylül tarihli bölümüne konuk olarak katılan Dayan, sosyal medyadaki taklit videolarıyla fenomen haline geldi. Tansu Arif Dayan'ın Instagram hesabında 1 milyonu aşkın bir takipçi kitlesi de var.

FULAR HEDİYE ETTİ!

Müge Anlı, "Önce sana annemin de almam için çok arzu ettiği peruk" diyerek hediyesini Tansu'ya verdi. 46 yaşındaki Müge Anlı, peruk hediyesinin ardından Tansu Dayan'a, esprili bir şekilde, "Abuk sabuk şeyler giyiyorsun ben onları mı giyiyorum. Bunlar da senin bundan sonraki videolarını çekeceğin materyallerin olsun" diyerek fular verdi.