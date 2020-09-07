ÇUKUR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu yeni sezonda Çukur'da!

Yeni sezonu şimdiden merakla beklenen 'Çukur'un oyuncu kadrosu her geçen gün sürpriz bir isimle büyüyor. Bir yandan çekimlere devam eden ekip, bir yandan da uzun bir aradan sonra sette özlem gideriyor. Çukur'un geniş oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan ünlü isim Suna Yıldızoğlu dahil oldu. Dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR'A SEREN OLARAK İNİYOR

Yalan Dünya'da Tülay karakteriyle çok sevilen İrem Sak, Show TV ekranlarının heyecan dolu yapımı Çukur'da Seren karakterini canlandıracak.

Usta isim Mustafa Avkıran yeni sezonda Çukur'da

Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak.

Dördüncü sezonu büyük merakla beklenen Çukur için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması bu sezonda Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.