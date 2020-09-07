Kuruluş Osman'dan üst üste 9 transfer bombası! O isimler gelirse...

Burak Özçivit'in Osman Bey rolüne hayat verdiği Kuruluş Osman dizisinden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bozdağ Film bu sezon kadroda yer alacak ünlü isimleri teker teker açıklıyor. Geçen hafta Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyurulmuştu. Bozdağ Film tarafından yapılan son açıklamaya göre, yeni isimler dizinin kadrosuna katıldı. İzleyiciler şimdi yeni sezonun ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Ayrıca Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'in bu sezonda diziye dahil olup olmayacağı heyecanla bekleniyor.

9 TRANSFER BOMBASI!

Kuruluş Osman'a şu ana kadar Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı.