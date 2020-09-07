DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI NESLİHAN KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacı Neslihan Çolak, aslen Sinoplu ve 25 yaşında. Dijital Pazarlama Uzmanı olan Neslihan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 1.64 boyunda olan yarışmacı, 78 kilo ve 42 beden. Modaya çok düşkün olduğunu belirten Neslihan alışveriş tutkunu olduğunu itiraf etmekten de kaçınmıyor.



RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.