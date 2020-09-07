42 beden ve üstü yarışmacıların moda performanslarını sergilediği Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Günün birincisi olabilmek için konsepte uygun giyinen yarışmacılardan günün en beğenileni ve en kötü giyineni hangi yarışmacı oldu, puanlar nasıl şekillendi? Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda 7 Eylül Pazartesi puan durumunu derledik.
7 EYLÜL PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Neslihan: 10
Nur: 6
Birben: 6
Sabiha: 14
Rabia:4
Özde:4
Rümeysa:8
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 94 puan ile Doya Doya Moda Nur oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha, Fulya ve Rümeysa girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 61 puan ile Fulya olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI NESLİHAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacı Neslihan Çolak, aslen Sinoplu ve 25 yaşında. Dijital Pazarlama Uzmanı olan Neslihan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 1.64 boyunda olan yarışmacı, 78 kilo ve 42 beden. Modaya çok düşkün olduğunu belirten Neslihan alışveriş tutkunu olduğunu itiraf etmekten de kaçınmıyor.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.