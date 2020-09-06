Survivor yarışması ile hafızalara kazınan Hilmi Cem İntepe, dizi ve film projeleriyle de ekrana geliyor. Maria ile Mustafa dizisinin başrollerindeki Hilmi Cem İntepe yeniden ekranlara dönüyor. Bu gelişme üzerine fragmanları oldukça dikkat çeken dizideki Hilmi Cem İntepe yaşı kaç, hangi filmlerde oynadı? Merak edilen ve arama motorlarında sorgulananlardan biri oldu. İşte ayrıntılar…
HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?
Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Anne ve babası ilkokul öğretmeni olan Hilmi Cem'in İstanbul'da yaşayan bir ablası vardır. 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. Bodrum lisesinden mezun oldu. Küçük yaşlardan beri dans ve akrobasi ile uğraşan Hilmi Cem İntepe, eğitimini Muğla üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamladı.Hilmi Cem İntepe kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli?17 yaşında dans eğitimi almaya başladı ve birçok kez salsa Türkiye Gençler şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldıktan sonra 2013 yılında Survivor Gönüllüler takımında yer aldı ve birinci oldu; 2015 yılında ise Survivor All Star kadrosunda yarışmayı üçüncü olarak bitirdi.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile yaptı. Hilmicem İntepe daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Yiğit Demir karakterine hayat veren İntepe, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Boğa burcudur.
MARIA İLE MUSTAFA KONUSU VE OYUNCULARI
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.