SEDA ÜREN KİMDİR?



Seda Üren, 26 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'da Üsküdar'da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü'ne giren Seda Üren, aynı dönem Türkiye'nin Bülent Ersoy ve Emel Sayınla vokallik yaptı.

1999 Eylül'de İlk albümü olan "İlk Hediyem"i çıkardı. Sektörün en genç assolisti ünvanına sahip olan Seda Üren; 2003-2004 sezonunda ATV'de hafta sonları kendi adını taşıyan "Hoş Seda" adlı müzik-eğlence programını hazırladı ve sundu.

2005 yılında "Aranma" adlı maxi single ile müzik marketlerde yerini aldı. Erkeklerde ağlar adlı şarkısında Alişan'a yorumuyla eşlik etti.

2013 yılında hayatını Ercüment Nefesoğlu ile hayatını birleştiren Seda Üren, 2014 yılında ilk oğlu Nefes Kaan'ı dünyaya getirmişti. İlk bebeğini 2014 yılında kucağına olan Seda Üren ikinci hamileliğini katıldığı canlı yayında açıklamıştı.



