MASTERCHEF TÜRKİYE BUGÜN NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin 46. Bölümü ertelendi. 4 Eylül Cuma akşamı başlayacak olan yeni dizi "Kırmızı Oda" nedeniyle MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yarışma 5 Eylül Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MasterChef'e 46. Bölümde usta oyuncular Serdar Gökhan, Erhan Yazıcıoğlu Oya Başar ve Selda Alkor konuk olacak.

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Danilo Şef yarışmacılar arasında en iyi Risotto ve Macaron yapan dört kişiyi seçti ve birinci olan isim ise Emir oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'in dün yayınlanan bölümde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu. Barbaros eleme potasına ise Berker'i gönderdi.

Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda diğer eleme adayı ise Ebru oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER

Özgül

Duygu

Berker

Ebru