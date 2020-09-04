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    • Magazin
    • 04.09.2020 10:40
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    • 04.09.2020 10:40
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    TV8’n sevilen yarışması ? Her akşam heyecanla izleyenen ve yen gelişmelerin yaşandığı Masterchef’te ödül oyunu büyük önem taşıyor. Masterclass ödülü kazanan yarışmacı için fayda sağlıyor. Bu akşam ise TV8 yayın akışında görünmeyen yarışma izleyicileri meraklandırdı. Peki ?

    Masterchef Masterclass ödül oyununu kim kazandı?

    Dün akşam heyecanlı bir rekabet vardı ve en iyi tabağı çıkaran yarışmacı Masterchef Masterclass ödül oyununu kazandı. Peki şanslı olan yarışmacı hangisiydi? Bu akşam yayınlanmayacak olan Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı ise paylaşıldı. Yeni bölümde birbirinden ünlü konukların yer alacağı görülüyor. Peki Masterchef Türkiye bugün neden yok?

    MASTERCHEF TÜRKİYE BUGÜN NEDEN YOK?

    MasterChef Türkiye'nin 46. Bölümü ertelendi. 4 Eylül Cuma akşamı başlayacak olan yeni dizi "Kırmızı Oda" nedeniyle MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yarışma 5 Eylül Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MasterChef'e 46. Bölümde usta oyuncular Serdar Gökhan, Erhan Yazıcıoğlu Oya Başar ve Selda Alkor konuk olacak.

    MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

    Danilo Şef yarışmacılar arasında en iyi Risotto ve Macaron yapan dört kişiyi seçti ve birinci olan isim ise Emir oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Masterchef'in dün yayınlanan bölümde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu. Barbaros eleme potasına ise Berker'i gönderdi.

    Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda diğer eleme adayı ise Ebru oldu.

    MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER

    Özgül
    Duygu
    Berker
    Ebru

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
    Emir
    Berk (elendi)
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Eleme adayı)
    Ebru
    Ayyüce

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
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