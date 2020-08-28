DOYA DOYA MODA İMANİ KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın 27 Ağustos tarihli yeni bölümünde yarışmacılar büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kaldı. Günün konseptinin açıklanacağı sırada yarışmacıların anneleri geldi. Pendik'de alışverişlerini yapacak olan Doya Doya Moda yarışmacıları için günün konsepti "Anne ile Serbest Şıklık" olarak belirlendi. Yarışmacılar 2 saat sürede anneleri ile beraber en şık kombini yapabilmek için mücadele edecek. Ancak Doya Doya Moda yarışmacısı İmani annesinin seyahat engeli nedeniyle yarışmaya katılamadı.

DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.



