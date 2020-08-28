42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği fenomen yarışma Doya Doya Moda'da haftanın son gününde puanlar verildi. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda haftanın finalinde puan durumu nasıl şekillendi? 28 Ağustos Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi belli olurken en düşük puanı alarak elenen isim de açıklandı.
28 AĞUSTOS CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Özde: 35
Nur: 36
Rümeysa: 36
Birben: 34
Sabiha: 38
Rabia:28
İmani: 22
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 95 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rabia ve İmani girdi. Kemal Doğulu elenen ismin toplamda aldığı 60 puan ile İmani olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA İMANİ KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 27 Ağustos tarihli yeni bölümünde yarışmacılar büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kaldı. Günün konseptinin açıklanacağı sırada yarışmacıların anneleri geldi. Pendik'de alışverişlerini yapacak olan Doya Doya Moda yarışmacıları için günün konsepti "Anne ile Serbest Şıklık" olarak belirlendi. Yarışmacılar 2 saat sürede anneleri ile beraber en şık kombini yapabilmek için mücadele edecek. Ancak Doya Doya Moda yarışmacısı İmani annesinin seyahat engeli nedeniyle yarışmaya katılamadı.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.