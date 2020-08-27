VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜ?



27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü. Vatan Şaşmaz öldürüldüğünde eşi Yasemin Adalı hamileydi. 6 ay sonra doğum yapan Yasemin Adalı, oğluna Asil Vatan Şaşmaz ismini verdi.



VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?



Türk oyuncu, sunucu ve yazar Vatan Şaşmaz 8 Ocak 1975 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Aslen Çanakkale Bigalı'dır. İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verildi. Gençlik yıllarında fotomodellik yaptı. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol aldı. Yıllarca Melike Öcalan ile sabah programları sundu. Daha sonra Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlendi.