Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı ’Oyunculuk şöhret değildir' dedi! Ceren Benderlioğlu nasıl ünlü oldu?

Bir düğünde keşfedildiğini söyleyen güzel oyuncu, ''Oyunculuk şöhret değildir'' diyerek, bu meslekte sağlam adımlar atmak için kişinin devamlı kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında da konuşan Benderlioğlu, insanların tercihlerine saygı duyulmadığını belirterek, ''İnsanları çok kolay yargılıyoruz, bu dedikodunun da ötesinde bir şey'' diyerek sitem etti.

Ömür ve Ceren arasındaki benzerliği ise ''Ceren'in damarına basılırsa içinden Ömür çıkabiliyor'' sözleriyle anlattı. İşte keyifli sohbetten öne çıkanlar:

Oyunculuğa adım attığınız yıllardan söz eder misiniz?

Ben 5 yaşından beri oyuncu olmak isterdim. Hep tiyatro ve sinema ilgi alanımdı. Oyunlarım bile oyunculuk üzerine dayalıydı. Aslında çok istediğim bir şeydi ama sporcuydum ben 16-17 yaşlarındayken. Bir sakatlık süreciyle beraber, tesadüfler sonucu oyunculuğa yöneldim. Bir düğünde keşfedildim. TRT ile başladım. Türkiye'nin Güney Doğusunda çekilen belgesellerde hem oynadım hem asistanlık yaptım. Sonrasında da üniversiteyi kazandım.

Oyunculuğun en zor yanı nedir?

Ben işimi çok severek, büyük bir tutkuyla yapıyorum. O zorluk da her ne ise, ''Ya bu işin de zorluğu bu'' diye söylendiğim bir şey değil. İşimin elbette zor yanları vardır ama işimi yaparken bunlar bana kolay geliyor.

Meslek hayatınızda yaşadığınız en unutulmaz şey neydi?

Düğünde keşfedilmiş olmam diyebilirim. Çünkü çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şey! Annemin en yakın arkadaşının kızının düğününde, organize etmek için oturtulduğum masadaki konukların, TRT'nin yetkili kişileri çıkıp ''Ertesi gün kesinlikle kuruma geliyorsun ve çalışıyorsun'' demeleri olabilir herhalde unutulmaz anım.

Kötü yorumlar karşısında nasıl tepki veriyorsunuz?

Aslında çok fazla kötü yoruma denk gelmiyorum ama daha önce ufak ufak direct mesajdan mesaj atan birkaç kişiye had bildirmişliğim var. İnsanlar bazen neyin ne olduğunu bilmeden yargılamaya çok müsaitler ve kendilerinde o hakkı görüyorlar.

Ben kimsenin giyimine, yaşam biçimine karışamam çünkü o onun özel standartlarıdır.

İnsanlar birbirinin ayakkabısıyla yürümeden birbirini kolay kolay yargılayabilir hale geldi. Bu dedikodunun da ötesinde bir şey.

Ömür Façalı ve Ceren Benderlioğlu arasında benzer yanlar veya derin uçurumlar var mı?

Öyle bir dünyaya doğmuş bir kız, kim olursa olsun kendi kararlarını verebilmek için Ömürleşmek zorunda.

Ceren, eğer Ömür standartlarında doğsaydı, evet Ömür gibi olurdu. Sonuçta bir yaşam mücadelesi veriyor ve ne istediğini bilen bir kadın.

Arada sırada Ceren'in damarlarına basarlarsa içinden Ömür çıkabiliyor…