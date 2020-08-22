Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Dahlan karakterini canlandıracak isim Kurtlar Vadisi'nden gelsin sesleri yükseliyor. Bu ihtimal kafaları karıştırsa da henüz bir transfer açıklaması yapılmış değil. Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyicilerin 6. sezon için heyecanı sürerken konu hakkında dizinin yapımcısından henüz bir açıklama gelmedi.

EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ

Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.