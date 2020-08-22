Enes Batur arabası ne kadar? Fenomen Enes Batur yeni arabası BMW i8 özellikleri nelerdir?

Enes Batur arabası ne kadar? Youtube videolarıyla kısa sürede ünlenen ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Enes Batur arabası BMW i8 özellikleri nelerdir? Enes Batur yeni arabası magazin dünyasında merak edilen konulardan birisi oldu. Enes Batur arabası ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Enes Batur arabası fiyatı ve özellikleri!

ENES BATUR ARABASI NE KADAR?

Youtuber Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı. Batur ile sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı kameralara takıldı. Ünlü Youtuber, 1 milyon 350 bin liralık BMW I8 model otomobili ile dikkat çekti.