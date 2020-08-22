Enes Batur arabası ne kadar? Fenomen Enes Batur yeni arabası BMW i8 özellikleri nelerdir?

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ENES BATUR ARABASI NE KADAR?
Youtuber Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı. Batur ile sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı kameralara takıldı. Ünlü Youtuber, 1 milyon 350 bin liralık BMW I8 model otomobili ile dikkat çekti.
ENES BATUR ARABASI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Elektrikli motor ve güçlü bir benzinli motorun kombinasyonu zamanımızın en yenilikçi spor otomobili BMW i8'e sağlam bir temel oluşturur. Otomobilin sportif karakteri her an ön plandadır. Yanmalı motor ve elektrikli sürüş arasındaki kusursuz etkileşim verimlilik ve dinamikleri bir arada sunar.
BMW eDrive teknolojisi uzun süreli BMW EfficientDynamics geliştirme çalışmalarının sonucudur. Çevik elektrikli motorun tüm tork gücü hareketsiz durumdan itibaren hazırdır ve benzersiz bir sürüş keyfi sağlar. Ayrıca, yenilikçi bir soğutma sistemi ile yüksek gerilimli bataryaları optimum çalışma sıcaklığında tutarak performansı ve kullanım ömrünü artırır.
Akıllı enerji yönetimi, elektrikli motor ile batarya ve elektrikli motor ile yanmalı motor arasındaki etkileşimi düzenler ve daima minimum tüketimle maksimum performansı hedefler. Böylece güçlü ve verimli bir plug-in hibrit sistem elde edilmiştir.
BMW EfficientDynamics stratejisinin bir parçası olarak yeni geliştirilen BMW TwinPower Turbo 1,5 litre 3 silindirli benzinli motor bir spor otomobilin motorundan beklenebilecek tüm avantajları bir arada toplar. Motor yönetimi, ateşleme noktası boyunca optimum şarj değiştirme süreçlerini garanti eder ve turboşarjın hızlı tepki vermesini sağlar.
Çalışma sırasında 231 bg (170 kW) motor son derece serbest devir alma özelliğini kanıtlar ve maksimum 320 Nm tork gücü ortaya koyar. Ayrıca, yalnızca 2,1 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 49 gr/km CO2 emisyonu ile gösterildiği üzere üstün verimlilik dinamiklere ve yüksek performans seviyelerine eşlik eder.