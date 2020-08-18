Papatyam adlı dizide 121 bölüm boyunca Gonca karakteri ile oyunculuk yeteneğini sergileyen Miray Daner, bu dizide Metin Akpınar ile birlikte rol almış olmasının kendisine çok şey kattığını ve set disiplininden, oyunculuğa kadar öğrendiği pek çok şeyin onun sayesinde olduğunu ifade etmiştir.

Miray Daner, Amerika'da yayınlanan The O.C adlı diziden esinlenerek 2013 tarihinde yayın hayatına başlayan, Medcezir isimli dizide Beren Beylice karakterini canlandırmıştır. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy ile baş rolü paylaşan Miray Daner, bu dizi sayesinde çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve takdir edilen yüzlerden biri haline gelmiştir. Serenay Sarıkaya'nın küçük kardeşi olan Beren Beylice rolünü üstlenen Miray Daner, 2015 tarihinde 77. bölümü ile sona eren Medcezir dizisiyle oyunculuk yeteneğini giderek katlamıştır.

Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerini zirveye taşımıştır. Bu dizide Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile baş rolü paylaşan Miray Daner, memleketi uğruna her şeyi göze alan Hilal karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir.

MİRAY DANER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2008 Bez Bebek - Oyuncak

2009-2011 Papatyam - Gonca

2010 1 Kadın 1 Erkek - Zeynep'in çocukluğu

2012 Zil Çalınca - Duygu

2012 Zil Çalınca Avı - Miray

2012-2013 Merhaba Hayat - Dünya

2013-2015 Medcezir - Beren Beyliec

2016-2018 Vatanım Sensin - Hilal

2018 Bir Litre Gözyaşı - Cihan Yürekli

2019 Hakan: Muhafız

2010 Dersimiz: Atatürk - Sabiha Gökçen küçüklüğü

2011 Çınar Ağacı - Pelin

2013 Arkadaşım Max - Melda

2018-2019 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman