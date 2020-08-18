Can Yapıcıoğlu kimdir? Can Yapıcıoğlu kaç yaşında? Işın Karaca sevgilisi kimdir? Ünlü şarkıcı Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu birlikte görüntülendi. Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın 3 yıllık evliliklerinin bitme nedeni olarak gösterilen yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Can Yapıcıoğlu kimdir? Işın Karaca sevgilisi yaş farkı kaç? İşte merak edilen bilgiler!

CAN YAPICIOĞLU KİMDİR?

Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019'daki İzmir konserini organize etmişti. Organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yapan Can Yapıcıoğlu, 1992 doğumlu, yani Işın Karaca'dan 21 yaş küçük.

İzmirli besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992'de Akhisar'da dünyaya geldi. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu ile piyano öğrenmeye başladı. Okul yıllarında Arzu Akay ile piyano eğitimine devam etti. İkinci bir müzik aleti olarak okulda viyola öğrendi ve okul orkestrası için kontrbas çaldı.

Okul dizisi orkestrası ve genç yaşlarındaki okul korosu için besteleri, Üniversite Akademik Orkestraları tarafından birçok kez çalındı. Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürdü. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem verdi.