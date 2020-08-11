90'lı yılların ortalarında uzun bir süre ekranlardan kaybolan Hümeyra, 2000'li yıllarda sitcom dizisi Avrupa Yakası ve Çağan Irmak'ın yönettiği drama filmi Babam ve Oğlum ile ekranlara başarılı bir dönüş yaptı. Kendisi ile daha önce tanışmamış olan genç kuşaklar ile etkileşime geçmiş olmaktan her zaman mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, Babam ve Oğlum'un ardından Kabuslar Evi ve Ulak adlı iki sinema filminde daha Çağan Irmak ile çalıştı.

Hümeyra Akbay, Show TV.'de yayınlanan olan Melekler Korusun adlı drama dizisinde de rol almıştır.