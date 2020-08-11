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    • Magazin
    • 12.08.2020 10:22
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    • 12.08.2020 10:22
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    11 Ağustos 'te dün kim kazandı? MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı final turu için heyecan devam ederken ana kadro şekillenmeye devam ediyor. 16 kişilik kadroda yer alacak isimleri merak eden izleyiciler "MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ağustos MasterChef'te dün kim kazandı? MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan isim Tanya olarak açıklandı.

    MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu?

    Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef ana kadroya yarışmacı seçimleri devam ediyor ve her gün bir yarışmacı daha 16 kişilik kadroya seçiliyor. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılara yemek vererek en iyi yemeği yapan adayı 16 kişilik kadroya alıyor. Kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şimdi programın sıkı takipçileri "MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ağustos MasterChef'te bugün kim kazandı? İşte merak edilenler... Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.

    MASTERCHEF 10. ADAY YARIŞMACI KİM OLDU?

    MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan isim Tanya olarak açıklandı.

    MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan

    MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

    Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.

    YARIŞMA HAKKINDA

    Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.

    MEHMET YALÇINKAYA

    Mehmet Yalçınkaya Türkiye'nin önde gelen executive cheflerinden biridir. 1974 yılında Bolu'da doğan Mehmet Yalçınkaya şuanda 44 yaşındadırç Türkiye'nin şef derecelendirmesinde en üst sırasında bulunur. 12 yaşında şeflik eğitimine başlamıştır aslen Bolu'ludur. Amcasından ilk eğitimini almıştır.

    Sonrasında mutfak eğitimlerini tamamlayan Mehmet Yalçınkaya ülke sınırlarında bir çok ünlü restoranta çalıştı sonrasında Fransa Almanya ve Katar'da da Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. İstanbul Kalamış Marina Hotel Executive Chef olarak görev yapmaktadır. 2012 de düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya kazandı.

    SOMER SİVRİOĞLU

    25 Mayıs 1971 de Türkiye de doğan Somer Sivrioğlu 47 yaşındadır. Somer Sivrioğlu 25 yaşında eğitim almak için Avusturalya'ya gitmiş ve oradan ünlü bir şef olarak ülkeye dönmüştür.

    Sidney'de ünlü bir Türk restoranı olan Efendy'i açmıştır. Efendy, kısa sürede Sydney'in en iyi restoranları arasına girmiştir. Avusturalya'da ve Türkiye de ünlü bir şef olmayı başarmıştır. Avusturalya'da bir çok programa katılmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye'de MasterChef programında jüri olarak yer alacaktır.

    DANİLO ZANNA

    İtalyan Şef Danilo Zanna Elin Oğlu isimli program ile dikkat çekti. 15 Nisan 1982 İtalya doğumlu olan şef Tuğçe Demirbilek ile sevgili olduktan sonra Türkiye'ye geliyor ve restoran daha sonra İtalyan İşi isminde bir program da sunmuştur.

    Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna son olarak Görümce isimi sinema filminde de yer almıştır. Yemek yaparken aksanlı Türkçesi ile yaptığı esprileriyle Türkiye'yi güldürmüş bir isimdir.
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