ATV'de Cuma akşamları yayınlanan Hercai'nin yeni sezonu için heyecan dorukta. Corona virüs nedeniyle dizi ve film çekimleri de durduğu için diziler erken final yapmak zorunda kalmıştı. Genellikle diziler Eylül ayında yeni sezonuna başladığı için Hercai ile ilgili de araştırmalar gündem konusu oldu. Peki Hercai yeni sezona ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı?
HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı, Hercai yeni sezon tanıtımı da yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister.
Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.
HERCAİ KONUSU VE OYUNCULARI
"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" anlatılıyor.
Midyat'a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil.
Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir.
İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?
HERCAİ OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü,
Ebru Şahin,
Gülçin Santırcıoğlu,
Serhat Tutumluer,
Ayda Aksel,
Macit Sonkan,
Serdar Özer,
Oya Unustası,
Tansu Taşanlar,
İnci Şen
Eda Elif Başlamışlı