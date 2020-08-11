TV8'de ilgiyle izlenen Doya Doya Moda bugün de dopdoluydu. 42 beden ve üstü yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yaparak günün birincisi olmak için uğraştı, peki rakipleri arasından sıyrılan kim oldu? Günlük puanlamalar haftanın finalini yakından etkilediği için stillerine her gün ayrı bir özen gösteren Doya Doya Moda yarışmacıları bugün kaç puan aldı? İşte merak edilenler…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUAN DURUMU
Doya Doya Moda Birben 20 tam puan ile günün birincisi oldu.
Nur:16
Rümeysa:5
Sabiha:8
İmani:7
Rabia:8
Eda:5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 TEMMUZ)
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına İmani, Rumeysa, Birben ve Sanaz girdi. En düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Sanaz oldu.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben Çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.