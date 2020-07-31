Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken bir ayrılık haberi geldi. Dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır'a hayat veren ünlü oyuncu Çağkan Çulka, Kuruluş Osman'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Çağkan Çuğkan'ın paylaşımın altına dizinin sevilen isimlerinden Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı.

KURULUŞ OSMAN'DA BEKLENMEDİK VEDA

Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.