TV8'in fenomen stil yarışması Doya Doya Moda ikinci sezonuyla dopdolu bir şekilde izleyici karşısına çıktı. Büyük beden yarışmacıların Türkiye'nin en iyisi olmak için birbirleriyle her gün rekabet ettiği Doya Doya Moda'da haftanın finalinden önce günün birinci olan ismi belli oldu. Doya Doya Moda 30 Temmuz Doya Doya Moda puan durumunu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
30 TEMMUZ DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Birben ve Sanaz 12 puan ile günün birinciliğini paylaştı.
Rümeysa: 7
Nur: 11
Rabia: 5
Sabiha:11
İmani:7
DOYA DOYA MODA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi jüri üyelerinden en düşük oyu alan Aylin oldu.
DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 24 Temmuz haftanın birincisi Birben oldu ve altın kolyenin sahibi oldu.
İMANİ DOLAR KİMDİR?
İmani Dolar 23 yaşında mersinli aslen Bursalı ancak 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.74 boyunda 81 kilo olan İmani, 42 beden 5 yıldır estetisyenlik yapıyor. Rakiplerim benden korkmalılar çünkü hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok güveniyorum. onların da bunbu çok yakın zamanda anlayacaklarını düşünüyorum." dedi.
NUR İŞLEK KİMDİR?
Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.