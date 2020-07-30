İMANİ DOLAR KİMDİR?



İmani Dolar 23 yaşında mersinli aslen Bursalı ancak 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.74 boyunda 81 kilo olan İmani, 42 beden 5 yıldır estetisyenlik yapıyor. Rakiplerim benden korkmalılar çünkü hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok güveniyorum. onların da bunbu çok yakın zamanda anlayacaklarını düşünüyorum." dedi.



NUR İŞLEK KİMDİR?



Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.