Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet gözaltına mı alındı? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ruhi Çenet'in gözaltına alındığı iddia edildi. Peki, Ruhi Çenet kimdir? Çenet'in Adana Hürriyet Mahallesi videosunda suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.

RUHİ ÇENET GÖZALTINA MI ALINDI?

Ruhi Çenet'ten konuyla ilgili açıklama geldi:

Merhabalar tutuklandığım yönünde haberler var. Bunlar asılsız. Konya'ya geldik. Videoyu kendi rızamla kaldırdım. Videoyu çekerken saha körlüğü içine girebiliyorsunuz. Videonun bazı taraflarının yanlış anlaşılabileceğini düşündüm ve kendi rızamla kaldırdım, yine videolar yapmaya devam edeceğim.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi, Çenet, 1990'da Aydın'da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını devam etmek için Hindistan'a gitti ve uzun süre bu ülkede kaldı. Video bloglarında Hindistan'da okumasının onun için önemli olduğunu ve tüm parasıyla bu ülkeyi gezmeye çalıştığını söylüyor. Videolarını ilk olarak Hindistan'da hazırlayıp, yayınlamaya başlasa da daha sonra İstanbul'a taşınıyor.

"Ruhi Çenet Videoları" önemli çünkü onları değerli kılan özellikleri bilgi verici olmaları. Çenet, YouTube kanalıyla yaptığı araştırmaları, öğrendiği bilgileri ilgi çekici bir üslupla sunuyor.

Abonelerine bilgi verici, ufuk açıcı ve bazen de "korkutucu" videolar sunan Çenet'in şu anda 2 YouTube kanalı bulunuyor. "Ruhi Çenet Videoları" adlı ilk kanalının 2 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Kanal bugüne kadar yaklaşık 200 milyon izlenme sayısına ulaşmış durumda.