Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek sevgilisi Gurur Aydoğan kaç yaşında, nereli?

Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek sevgilisi Gurur Aydoğan kimdir kaç yaşında nereli? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, yeni sevgilisi Gurur Aydoğan'la objektiflere yakalandı. Merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek'in sürpriz aşkı Çeşme'de ortaya çıktı. Peki, Gurur Aydoğan kimdir?
GURUR AYDOĞAN KİMDİR?
Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Babası Latif Demirbağ, annesi Oya Aydoğandır.
15 Mayıs 2016'da aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta isimlerinden olan Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı.
2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu'ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi'nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizisinde başlayan Gurur Aydoğan 2015 yılında Tiyatro Kedi'nin Hakan Altıner ve Damla Cercisoğlu'nun yönetmenliğinde 'Başarımı Karılarıma Borçluyum' adlı tiyatro oyununda yer aldı.
2015 yılında 'Sen Benimsin' adlı dizide Hakan Karakteri'ni canlandırdı. Son olarak 2016 yılında ise Kanal D de yayınlanan 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizide Ömer Karakteri'ni canlandırdı.
HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?
Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı "Derin Sular" dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Çocuklar Sana Emanet' filminde Engin Akyürek'in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.
Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana'ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide Burak Sarımola, Vahide Gördüm, Uğur Güneş, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Murat Ünalmış gibi isimler de rol alıyor.