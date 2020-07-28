Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.07.2020 17:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 17:57
    ABONE OL

    konusu nedir? kimdir?

    Sevilen oyuncu Kemal Sunal’ın filmleri televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. İlk günkü gibi ilgiyle takip edilen filmlerin konusu ve oyuncuları gibi detaylar sinema severler tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Star TV’de yayınlanacak konusu nedir? kimdir? İşte yanıtı…

    Garip filmi konusu nedir? Garip filmi oyuncuları kimdir?

    konusu nedir? kimdir? Star TV'de bu akşam izleyicilerle buluşacak yerli sinema filmi Garip konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kemal Sunal'ın en çok sevilen ve en duygusal filmlerinden birisi olan Türk filmi Garip, arka planına eğlenceli bir futbol hikayesini de konu ediniyor.

    GARİP FİLMİ KONUSU

    Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur. Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş'un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.
    Film, konu olarak Charlie Chaplin'in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

    GARİP FİLMİ OYUNCULARI

    Kemal Sunal

    Nilgün Saraylı

    Ece Alton

    Sevil Üstekin

    Reha Yurdakul

    Haberler Magazin Garip filmi konusu nedir? Garip filmi oyuncuları kimdir?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri