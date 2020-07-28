Garip filmi konusu nedir? Garip filmi oyuncuları kimdir? Star TV'de bu akşam izleyicilerle buluşacak yerli sinema filmi Garip konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kemal Sunal'ın en çok sevilen ve en duygusal filmlerinden birisi olan Türk filmi Garip, arka planına eğlenceli bir futbol hikayesini de konu ediniyor.

GARİP FİLMİ KONUSU

Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur. Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş'un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

Film, konu olarak Charlie Chaplin'in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul