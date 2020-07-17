Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.07.2020 21:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 21:33
    ABONE OL

    Son dakika: hayatını kaybetti!

    Son dakika haberleri... karakteriyle tanınan , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti!

    Hürriyet'te yer alan habere göre, 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

    SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?
    , 1 Ekim 1932 tarihinde 'da doğdu. Aslen Bayburtludur. Küçük yaşta 1938'de 'a gelmişler. Önce Vefa'da bir eve yerleşmişler ordan Karagümrük'e, sonra 'ne geçmişler. Babası Eminönü'nde manifaturacıydı. Annesinin adı da Selvi hanım. 7 kardeşlerdi. Atikali'de başladığı ilkokulu Beylerbeyi'nde bitirdi. İlkokuldan sonra hep yatılı okudu.

    Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te olarak sahneye çıkmaya başladı.

    Haberler Magazin Son dakika: Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti!
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri