Huysuz Virjin karakteriyle milyonlarca kişi tarafından sevilen Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Usta ismin hayatını kaybetmesi sevenlerini hüzne boğdu. Peki, Seyfi Dursunoğlu kimdir? Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu kaç yaşında ve nerelidir? Ölüm nedeni nedir? İşte detaylar...
SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?
Seyfi Dursunoğlu (1 Ekim 1932, Trabzon), bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucudur. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programlarıyla Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.
1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.
1970'lerde Huysuz Virjin 1. adında bir kanto plağı yaptı.
Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.
Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır.
Seyfi Dursunoğlu "Doritos Akademi" reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemesiyle "Katina" isimli seslendirdiği şarkısı vardır.
SUNDUĞU PROGRAMLAR
Huysuz ve Tatlı Kadın
Huysuz Şimdi Hostes
Popstar Türkiye - Kanal D
Huysuz'la Dans Eder Misin? - Show TV
Benzemez Kimse Sana - Star TV
Benzemez Kimse Sana - Show TV
Benimle Dans Eder Misin? - Kanal D
Benimle Dans Eder Misin? - Fox TV
Huysuz'la Dans Eder Misin - Show TV
Huysuz'la Görücü Usulü - ATV