Masterchef Rezzan Atan kimdir? Masterchef yarışmacısı Rezzan Atan kaç yaşında, nereli?

YARIŞMA HAKKINDA

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar.

MASTERCHEF GEÇEN SEZON YAŞANANLAR

MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı.

Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.