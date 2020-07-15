O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Acun Ilıcalı daha önce jüri değişikliği olacağını duyurmuştu, peki hangi jüri üyesi değişecek? O Ses Türkiye 2020 başvuruları da alınmaya başlandı. Henüz yeni sezon tarihi belli olmasa da başvurular yapılabiliyor. Peki O Ses Türkiye'ye katılmak isteyenler nereden ve nasıl başvuracak?
O SES TÜRKİYE 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
O Ses Türkiye'de yarışmak isteyen vatandaşlar, www.tv8basvuru.com adresinden başvurularını yapabiliyor. Corona virüsü sebebiyle, sadece videolu başvurular kabul ediliyor.
O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM OLACAK?
Geçen sezon yarışmada jüri olarak bulunan Seda Sayan, yeni sezonda olmayacak. Seda Sayan'ın yerine jüriye katılan isim ise Ebru Gündeş oldu. Gündeş, daha önce de O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.
O Ses Türkiye jüri üyeleri, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş'ten oluşacak.
KIYAFETLER İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Haftanın 4 günü yayımlanacak olan programda her gün farklı bir tarzla seyircisinin karşısına çıkmak isteyen Ebru Gündeş, modacının yolunu tuttu. Ünlü isim, modacı Züleyha Kuru ile program için birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başladı. Haftalık 180 bin TL alacağı iddiaları gündeme oturdu.
"EBRU İLE HİÇ AYRILMADIK"
Geçtiğimiz ay Ebru Gündeş'in geri döndüğünün müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" demişti. Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de sözlerine eklemişti.