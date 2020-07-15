O SES TÜRKİYE 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



O Ses Türkiye'de yarışmak isteyen vatandaşlar, www.tv8basvuru.com adresinden başvurularını yapabiliyor. Corona virüsü sebebiyle, sadece videolu başvurular kabul ediliyor.



O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM OLACAK?



Geçen sezon yarışmada jüri olarak bulunan Seda Sayan, yeni sezonda olmayacak. Seda Sayan'ın yerine jüriye katılan isim ise Ebru Gündeş oldu. Gündeş, daha önce de O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.

O Ses Türkiye jüri üyeleri, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş'ten oluşacak.