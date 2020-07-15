BAY YANLIŞ GİZEM SEZER KİMDİR?



Özgür'ün sahibi olduğu mekanda rezervasyon ve müşteri karşılama işlerine bakmaktadır. İdeali yeni açılacak mekanın Halkla İlişkiler sorumlusu olmaktır. Hırslı, insanları kullanabilen, entrika çeviren, sinsi, içten pazarlıklı ve kurnaz bir kızdır. Ayrıca uzun zamandır Özgür'den hoşlanmakta fakat bunu kimseye belli etmemektedir. Oğlak burcudur.

ECE İRTEM KİMDİR?



14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.



