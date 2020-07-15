Daha önce pek çok dizi ve film projesinde yer alan Ece İrtem kimdir, kaç yaşında? Başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkan Ece İrtem, ekranlarda yeni yayınlanmaya başlayan Bay Yanlış dizisinde oynuyor. Bay Yanlış Gizem karakterini canlandıran Ece İrtem'in nereli olduğu, oynadığı diziler merak ediliyor.
BAY YANLIŞ GİZEM SEZER KİMDİR?
Özgür'ün sahibi olduğu mekanda rezervasyon ve müşteri karşılama işlerine bakmaktadır. İdeali yeni açılacak mekanın Halkla İlişkiler sorumlusu olmaktır. Hırslı, insanları kullanabilen, entrika çeviren, sinsi, içten pazarlıklı ve kurnaz bir kızdır. Ayrıca uzun zamandır Özgür'den hoşlanmakta fakat bunu kimseye belli etmemektedir. Oğlak burcudur.
ECE İRTEM KİMDİR?
14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi'den eğitim aldı.
Ece İrtem'in Oynadığı Filmler
Zengo
Ece İrtem'in Oynadığı Diziler
Şeref Meselesi
Paramparça
Kertenkele
Yeni Gelin
Payitaht Abdülhamid