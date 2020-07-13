Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor yarı finalisti Yasin Obuz kimdir? İşte Survivor Yasin hayatı!

Survivor 2020 finali için sayılı saatler kaldı. Yarı finale kalan 3 yarışmacı ise gecenin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Bu yılın dikkat çekici yarışmacılarından birisi olan Yasin Obuz yarı finale kalmıştı. Finale çıkacak iki kişinin belirleneceği gecede Survivor Yasin kimdir sorusu da gündem oldu. Dün gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Yasin'in hayatı!
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüller takımında yarışan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.
Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi. Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine bir çok tecrübe edindi.
Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve hal hareketleri ile sosyal medyada bir çok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
YASİN OBUZ SURVİVOR PERFORMANSI!
Survivor Yasin, genel performans tablosunda yüzde 46 başarı ile 4. sırada yer alıyor. Survivor Yasin, sezon başından beri oynadığı 424 oyunda 196'sını kazanmayı başardı.
SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?
Cemal Can, Barış ve Yasin İstanbul'a geliyor. Bir kişi daha yarışmaya veda edecek ve iki kişi finale kalacak.
SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?
Cemal Can Canseven
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor finalistler bu akşam belli olacak. Büyük final ise 14 Temmuz 2020 Salı akşamı yapılacak. Survivor finali İstanbul Galataport'tan canlı olarak yayınlanacak.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.