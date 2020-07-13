Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor yarı finalisti Yasin Obuz kimdir? İşte Survivor Yasin hayatı!

Survivor 2020 finali için sayılı saatler kaldı. Yarı finale kalan 3 yarışmacı ise gecenin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Bu yılın dikkat çekici yarışmacılarından birisi olan Yasin Obuz yarı finale kalmıştı. Finale çıkacak iki kişinin belirleneceği gecede Survivor Yasin kimdir sorusu da gündem oldu. Dün gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Yasin'in hayatı!

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüller takımında yarışan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.