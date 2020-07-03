KEMAL DOĞULU KİMDİR?



Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019'da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.



UĞURKAN EREZ KİMDİR?



Uğurkan Erez; Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı'dır. 1954 yılında Vize Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir.1998'de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.