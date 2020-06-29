Hakan Hatipoğlu Survivor Panorama'daki Survivor yorumlarıyla dikkat çekiyor ve severek izleniyor. Sosyal medya hesabından da aktif olan Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu ve kızı Lila ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Gündemde sık sık ikilinin hayatlarına dair bilgiler araştırılıyor. Biz de sizler için Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? Gibi hayatına dair bilgilerin detaylarını derledik. İşte merak edilenler…
HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?
Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimi aldı. İlk olarak "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanındı ve bu yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile hayatını birleştirdi. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. Oldu. Milli bir sporcu olan Hakan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynadı.2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.
GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?
1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Hatipoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık bölümünde tamamladı. Televizyon dünyasına Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına katılarak atılan Gizem Hatipoğlu, buradan 130 bin TL'lik ödül kazandı.
Var Mısın Yok Musun yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınırlık sağlayan Gizem Hatipoğlu, bu yarışmanın ardından Survivor yarışmasında yer aldı. 2011 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Star Life adlı magazin programında sunuculuk yapan Hatipoğlu, 2016 tarihinde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli programın da sunuculuğunu yapmıştır.
Gizem Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlenmiştir. Hatipoğlu çiftinin Lila adında bir kızı vardır.